Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşen ABD'li senatör Lindsay Graham, bugün açıklamalarda bulunuyor:
"Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz.
İlerlemek için şansımız var. Hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız var ve zamanımız tükeniyor. Bu yüzden buradayım.
YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net.
Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şey borçluyuz."
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