ABD Medyasından itiraf: "İran açıklanandan çok daha fazla ABD hedefini vurdu"

228 stratejik noktanın tam isabetle vurulduğu ortaya çıkarken, Washington’un dev teknoloji şirketleri üzerinden yürüttüğü sansür operasyonu bile gerçeğin üstünü örtmeye yetmedi. İşte süper gücün bölgedeki ağır yenilgisinin perde arkası.

SARSICI İTİRAF: 228 STRATEJİK HEDEF İMHA EDİLDİ

Washington Post’un uydu analizlerine dayandırdığı haber, İran’ın askeri kapasitesinin ABD savunma hatlarını nasıl çaresiz bıraktığını gözler önüne serdi. Haberde, yıkımın çapı şu ifadelerle açıklandı:

"İran'ın hava saldırıları savaşın başlamasından bu yana Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde az 228 yapıyı veya ekipmanı hasara uğrattı veya imha etti"

ABD yönetiminin daha önce açıkladığı rakamların çok üzerinde olan bu hasar; hangarlar, kışlalar ve yüksek teknolojiye sahip hava savunma sistemlerini kapsıyor. Haberin değerlendirme kısmında ise durumun vahameti şu sözlerle vurgulandı:

"Hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve önemli radar, iletişim ve hava savunma ekipmanları, (İran tarafından) hedef alındı. Yıkımın boyutu, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanandan veya daha önce bildirilenlerden çok daha büyük."

PENTAGON’UN VERİ KARARTMA OPERASYONU ÇÖKTÜ

Saldırıların ardından ABD hükümetinin, en büyük müşterisi olduğu dev uydu şirketleri Vantor ve Planet’e baskı yaparak bölgeden görüntü paylaşımını sınırlandırdığı ortaya çıktı. Gerçeklerin dünya kamuoyuna sızmasını engellemeye yönelik bu "karartma" çabası, İran’ın yayımladığı yüksek çözünürlüklü görüntülerin Avrupa Birliği’ne ait Copernicus sistemiyle karşılaştırılması sonucu başarısızlığa uğradı.

"İSABETLİ VURUŞLAR, SIFIR HATA"

ABD’nin savunma sistemlerinin İran dron ve füzeleri karşısında yetersiz kaldığı, askeri uzmanlar tarafından da teyit edildi. Emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian, Washington Post için yaptığı analizde İran’ın operasyonel başarısını şu sözlerle ifade etti:

"İran saldırıları isabetliydi. Rastgele ıskaları gösteren kraterler yok."

Saldırıların hedefinde yalnızca depolar değil; Katar, Bahreyn ve Kuveyt’teki Patriot füze savunma sistemleri ile ABD 5. Filosu’nun ana karargahındaki kritik iletişim tesisleri de yer aldı.

WASHİNGTON İÇİN YOLUN SONU: 400’DEN FAZLA YARALI

Bölgedeki ABD üslerine düzenlenen operasyonların insani bilançosu da netleşmeye başladı. ABD ordusunun resmi verilerine göre, 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılarda 7 Amerikan askeri öldürüldü, 400’den fazla asker ise yaralandı. Uydu görüntüleri, çok sayıda askeri kışlanın ve barınağın tamamen yok edildiğini belgelerken, Washington’un bölgedeki askeri varlığı tarihinin en zorlu sınavını veriyor.