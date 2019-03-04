Amerika, Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor. ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Başkan Trump'ın tepkilere rağmen Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliğinin 4 Mart'ta birleştirildiği açıklandı

Amerika, Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştirdi. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.



Açıklamada, "ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek" denildi.



Açıklamada, "Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı" ifadelerine yer verildi.



Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edildi. Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi.



ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

