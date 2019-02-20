ABD askerleri 1 Nisan'da Suriye'den çekilmiş olacak. İddianın sahibi, Irak Devlet Başkanı danışmanı Abdulkerim Haşim Mustafa... Iraklı yetkili, Bağdat ve Washington'un ABD askerlerin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını, bunun da en geç 1 Nisan'a kadar gerçekleşeceğini söyledi.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme takvimi ile ilgili net tarih verildi. Açıklama ise Washington değil Bağdat yönetiminden geldi.



Irak Devlet Başkanı danışmanı Haşim Mustafa, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme işleminin Irak üzerinden yapılacağı belirtti.



Mustafa, çekilme işleminin ise 1 Nisan'a kadar gerçekleşeceği söyledi.



YPG ile birlikte hareket eden ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 18 üssü bulunuyor.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Suriye'de YPG'lilerle bir araya gelmiş, YPG'lilerin ABD'nin kalması yönündeki taleplerine olumsuz yanıt vermişti.



ABD Başkanı Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini Aralık ayında duyurmuş ancak bir tarih belirtmemişti.





ulusal.com.tr