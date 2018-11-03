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ABD'nin ambargo kararına tepki

Avrupa Birliği ve Rusya'dan İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa karardan derin üzüntü duyduklarını, Rusya ise İran ile ekonomik işbirliğine devam edeceğini duyurdu.

ABD'nin ambargo kararına tepki

ABD'nin yaptırımları birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Peş peşe açıklamalar yapıldı.

İlk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada  "BM'nin onayı olmadan alınan ve üçüncü tarafların çıkarlarını ilgilendiren tüm yaptırım kararlarını reddediyoruz" denildi.

Rusya, yaptırımlara karşı, İran ile ticari, ekonomik ve finansal işbirliğinin korunması ve genişletilmesi için çalışacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere'den de "Derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması geldi.

Açıklama yapan taraflar ABD'nin geri çekildiğini açıkladığı İran nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın, "küresel nükleer silahlardan arınma çalışmalarının temelini oluşturduğu.” vurgulandı.

"İran ile doğalgaz ve petrol ihracatının sürdürüleceği" belirtildi.

ulusal.com.tr






 

Etiketler; #abd #ambargo #tepki #fransa #almanya #rusya #ingiltere #iran
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