Astana süreci ile Suriye'de saf dışı kalan Amerika, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelere diplomatik statü hazırlığında. Suriye ise bu plana karşı Astana ile çizilen bölgeyi kurmak için İdlip kırsalındaki operasyonları hızlandırdı. Ordu birlikleri 3 yıldır teröristlerin elinde bulunan Abu ad Duhur havalimanına doğru ilerliyor.

Bölgede yalnız kalan Amerika'nın PKK/PYD'den oluşan DSG kontrolündeki bölgelere diplomatik statü tanıyacağı iddia edilirken Suriye, Astana planını tamamlamak için harekete geçti.



Suriye Ordusu İdlip'te derin operasyonlara başladı. Ordu birlikleri Astana Anlaşması ile sınırları çizilen çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan Abu ad Duhur havalimanına doğru ilerliyor.



Abu ad Duhur, Suriye ordusunun teröristlerden temizlediği Sinjar'a 14 kilometre uzakta. Bölge 2015 yılından bu yana Amerika'nın kontrolündeki terör örgütlerinin elinde.



İdlip kırsalındaki Abu ad Duhur havalimanı, Türkiye, İran ve Rusya'nın uzlaştığı Astana anlaşması çerçevesinde Suriye'nin denetimine bırakılan bölgenin kilit noktası. Astana ile alınan kararla ABD'nin "El-Kaide" bahanesi ile saldırmaya hazırlandığı bölgede güvenliği Türkiye, Rusya ve İran'ın desteği ile Suriye Ordusu sağlayacak.



Suriye Ordusunun da bu kapsamda öncelikli hedefi güney ve kuzey askeri unsurları birleştirerek bölgeyi kontrol altına almak. Bu şekilde İdlip'in doğusu ile batı Halep kırsalı teröristlerden temizlenecek.



Bölge terör guruplarından temizlendikten sonra Astana anlaşması ile garantör ülkelerin tarafından çatışmasızlık bölgesine 500'er asker gönderilmesi planlanıyor. Varılan anlaşmaya göre, Rusya, İdlip çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.



Astana ile Suriye'de oyun dışında kalan Amerika ise Astana planına yani İran, Türkiye ve Rusya bloğuna karşı sahaya DSG'yi sürdü. İddialara göre ABD, PKK/PYD'nin yeni kılıf giydirilmiş DSG ile kontrol altına aldığı bölgelere diplomatik statü verme hazırlığında. İlk adım ise Fırat'ın doğusunda atılacak.



Çok sayıda cephede savaşan Suriye ordusu Doğu Guta içinde yeni bir hamle yapacak. Deyrizor'u IŞİD'ten temizleyen özel birlikler Şam'ın Doğu Guta bölgesine sevk edilecek. Ardından kara operasyonu başlatılacak.





HABER: OSMAN ERBİL

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