ABD basınında, ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği haberleri yer aldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği iddia edildi.



ABD basınında, ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği haberleri yer aldı.



Nikki Haley'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.



ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada,'' Arkadaşım Nikki Haley ile Oval Ofis'te saat 10.30'da büyük bir duyuru yapacağız.'' açıklaması yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump: "(ABD'nin BM Daimi Temsilcisi) Nikki Haley, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak."



İstifa edeceğini açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.