ABD başkanı Trump'ın tepki çeken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ile ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği ile ilgili tarih verdi.



Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığındaki bir törende konuşan Netanyahu, ABD’nin Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını söyledi.



İsrail Başbakanı ABD büyükelçiliğinin taşınmasıyla birlikte, başka ülkelerinde büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacağını öne sürdü.



“Uluslararası ilişkilerimiz, dışişleri bakanlığımız tarafından inşa ediliyor" diyen Netanyahu "Yurt dışındaki İsrailli diplomatlarının güvenliklerini sağlamak içinde sürekli çalıştıklarını da” belirtti.



ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı verdiğini açıklamıştı.



ulusal.com.tr