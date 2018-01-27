Gazze'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, uluslararası toplumdan UNRWA'ya destek istedi

Gazze'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek vermesi çağrısında bulundu.



Komiteden yapılan yazılı açıklamada, zor koşullarda yaşayan Filistinli mültecilerin daha geniş ölçekli krizlerden korunması için ABD'nin yardımlarını kestiği UNRWA'ya acilen destek vermesi talep edildi.



Açıklamada, Filistinli mültecilerin sağlık, eğitim ve insani yardım başta olmak üzere temel ihtiyaçları için çoğunlukla UNRWA'dan yararlandığı hatırlatıldı.



Ayrıca açıklamada, ABD'nin bu kuruluşa yapacağı yardımda kısıtlamaya gitme kararının ardından oluşan açığın kapatılması ve mülteciler için son derece önemli olan UNRWA'nın hizmet ve projelerinin devamının teminat altına alınması istendi.



ABD yönetimi, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.