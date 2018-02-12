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ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Pasifik adaları Northern Mariana ve Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Guam Adası yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen depremin merkezi, Northern Mariana'da 15 bin nüfuslu San Jose Village kasabasına 154.3 kilometre, Guam Adası'ndaki 21 bin nüfuslu Yigo Village kasabasına da 167 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası bir tsunami uyarısı yapılmadı.

 

Etiketler; #abd #guam adası #Northern Mariana
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