Türk akademi dünyasının tanınan isimleri, Amerikan'ın ambargolarla hedef aldığı İran'a anlamlı bir ziyarette bulundu. Akademisyenler, Tebriz ve Tahran'da çok sayıda üniversite ve düşünce kuruluşunun temsilcileri ile bir araya geldi. Tahran'daki Kafkas Araştırma merkezinde düzenlenen toplantıda "Bölgesel sorunlar ve çözüm yolları" masaya yatırıldı. Profesör Doktor Cüneyt Akalın'ın "Batı Asya Birliği" sunumu büyük ilgi gördü.

Türk akademi dünyasının önemli isimleri, Amerikan yaptırımlarının hedefindeki İran'a anlamlı bir ziyarette bulundu.



Aralarında, USMER yöneticileri Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz ile eski CHP milletvekili Prof. Nur Serter'in de bulunduğu 9 kişilik heyet, Tahran ve Tebriz'deki üniversite ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.



Türk heyet, ziyaret programı kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezinde İranlı akademisyen ve diplomatlarla buluştu.



İkili ilişkiler ve bögesel sorunların çözüm yollarının ele alındığı toplantıda USMER yöneticisi Profesör Doktor Cüneyt Akalın'ın yaptığı "Batı Asya Birliği" sunumu büyük ilgi gördü.



Akalın; Türkiye, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye birlikteliği ile gerçekleştirilecek bölgesel birliğin, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunların çözüm reçetesi olduğuna dikkat çekti.



Bölgedeki kaosun baş sorumlusu olan ABD ve İsrail'in, Batı Asya ülkelerini hedef aldığını vurgulayan Akalın "Bölgeyi hedef alan bu saldırı ve kaos senaryolarının kurulacak bölgesel blok ile etkisiz hale getirebileceğini" söyledi.



Toplantıyı Ulusal Kanal'a değerlendiren Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslarası İlişkiler sorumlusu Dr. Mehdi Huseyni Takiabad, bölgesel blok için Batı Asya Birliği üzerinde çalışılması gerektiğini ve bunun daha yaygın bir görüş haline getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Heyetin İran ziyareti hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cüneyt Akalın ise görüşmelerin hem akademik hem kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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