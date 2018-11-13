banner999
İZBAN'da grev ilanı asıldı
İZBAN'da grev ilanı asıldı
ABD yaptırımlarının arka planı
ABD yaptırımlarının arka planı
Terör hedeflerine hava harekatı
Terör hedeflerine hava harekatı
Ferhat Sarıkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı
Ferhat Sarıkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı

ABD'nin İran'a yaptırımlarının arkasında hangi nedenler var?  

Amerika'nın İran'a yaptırımları, Menbiç ve Fırat'ın Doğusu... Konular sıcak ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, dikkat çeken konuları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yaptırımlarının arkasında hangi nedenler var?  

ABD'nin İran'a yaptırımlarının arkasında hangi nedenler var?  Bu durum dünyada dengelerini nasıl etkiler. Konuyu Ulusal Kanal'a "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi" Başkan Yardımcısı Fahri Erenel değerlendirdi. Erenel, 3 başlık sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha yaptırımlar başlamadan 8 ülkenin muaf tutulacağını duyurmuştu. Yrd. Doç. Dr. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel'e göre bu durum "Ömürlük".

İran petrol kaynakları sayesinde hızla gelişiyor. Amerika bunu baskılamak için yaptırım uyguluyor.

Türkiye dış politikada sınır güvenliğinden taviz vermiyor. Amerika Menbiç yol haritasını ağırdan alıyor. Amerika Menbiç'i Fırat'ın Doğusu'na kalkan olarak kullanıyor.

Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapılmalı diyen Erenel, oradaki ABD varlığını anlattı.

Ve ABD'nin silah yardımı yaptığı aynı zamanda başına ödül koyduğu PKK'lılar... Emekli Tuğgeneral, bunun "Göz boyamak" olduğunu söyledi.


HABER: LALE DELİDAĞ KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.