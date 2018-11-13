Amerika'nın İran'a yaptırımları, Menbiç ve Fırat'ın Doğusu... Konular sıcak ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, dikkat çeken konuları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yaptırımlarının arkasında hangi nedenler var? Bu durum dünyada dengelerini nasıl etkiler. Konuyu Ulusal Kanal'a "Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi" Başkan Yardımcısı Fahri Erenel değerlendirdi. Erenel, 3 başlık sıraladı.



ABD Başkanı Donald Trump daha yaptırımlar başlamadan 8 ülkenin muaf tutulacağını duyurmuştu. Yrd. Doç. Dr. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel'e göre bu durum "Ömürlük".



İran petrol kaynakları sayesinde hızla gelişiyor. Amerika bunu baskılamak için yaptırım uyguluyor.



Türkiye dış politikada sınır güvenliğinden taviz vermiyor. Amerika Menbiç yol haritasını ağırdan alıyor. Amerika Menbiç'i Fırat'ın Doğusu'na kalkan olarak kullanıyor.



Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapılmalı diyen Erenel, oradaki ABD varlığını anlattı.



Ve ABD'nin silah yardımı yaptığı aynı zamanda başına ödül koyduğu PKK'lılar... Emekli Tuğgeneral, bunun "Göz boyamak" olduğunu söyledi.





HABER: LALE DELİDAĞ KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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