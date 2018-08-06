Amerika'nın 2 aşamalı İran ambargosunun ilk halkası bugün başlıyor. Ambargo ile İran'ın dolar ile ticaret yapmasının önüne geçip, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurmak amaçlanıyor.

Yeni yaptırımların ilk mesajını Amerika Başkanı Donald Trump vermişti. İki aşamalı planın ilk adımı bugün atılıyor. Amerika, İran'a yönelik yeni ambargolar başlatıyor.



Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.



Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Asya ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada İran'a yönelik askıya alınan yaptırımların bugün itibariyle tekrar devreye sokulacağını söyledi.



Ambargo kapsamında, İran'ın Amerikan doları ile ticaret yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Amaçlardan biri de ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurmak. İran’ın, otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak.



Ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenecek. Nitekim Amerika, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yaptırım uygulayacağını ve yaptırım kararına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde ambargo kartını devreye sokacağını söylemişti.



Avrupa'dan İran ile ticaret açıklaması

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran'a yaptırım konusunda ortak açılama yaptı.

Açıklamada, "AB hukuku ve BMGK kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verildi.