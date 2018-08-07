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ABD'nin İran ambargosuna giden süreç

Amerika'nın İran'a yönelik ambargosunun ilk ayağı 6 Ağustos tarihi itibariyle başlamıştı. Peki süreç bu noktaya nasıl geldi? Yaptırımlara hangi maddeler dahil edildi? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

ABD'nin İran ambargosuna giden süreç

Amerika nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. İran'a yönelik yaptırımların ilk ayağını başlattı.

Peki Amerika'nın çekildiği anlaşma neydi? Krizde süreç bu noktaya nasıl geldi?

İran'a dönük 1979 yılından itibaren bazı ekonomik ambargolar ve yaptırımlar hayata geçirildi. 2 Nisan 2015 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile Almanya, İran ile masaya oturdu. 

Anlaşma karşılığında İran'ın nükleer silah üretiminde kullanılan  uranyumun kotasını azaltması istendi.

Tarihler 8 Mayıs 2018'i gösterdiğinde ise Amerika Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini duyurdu. Anlaşmanın tarafları karara uymadı, Amerika yalnız kaldı.

Ardından da yaptırım için Washington planlamalar yaptı. Bu planlamaların ilkini 6 Ağustos'ta hayata geçirdi. İkinci kademe yaptırımlar ise 4 Kasım'da olacak.

Amerika, başta Avrupa ülkeleri ile Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerinden İran ile ticaretini kesmesini istedi.

Kasım ayında başlayacak yaptırımlar sürecinde ise hedefte İran petrollerinin satışının durdurulması olacak.

 
ulusal.com.tr
 

 

Etiketler; #abd #iran
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