Amerika'nın İran'da "rejim değişikliği" için attığı adımlar yeni bir boyuta ulaştı. Ulusal Kanal'ın ulaştığı İranlı güvenlik kaynakları ABD’nin desteklediği ve "Halkın Münafıkları" olarak bilinen örgüte işaret etti. Örgütün sabah düzenlenen eylemleri gece silahlı saldırıya çevirme gayreti dikkat çekiyor.

Amerika, İran’da iktidarı devirmek için ülke içinde kargaşa senaryosunu zorlarken dışarıda ise tecrit siyasetine hız verdi.



Ekonomik baskının artırıldığı İran geçtiğimiz hafta protestolara sahne oldu. Başkent Tahran’da başlayan protestoları Arap nüfusun çoğunlukta olduğu güney kentleri izledi. Temiz içme suyunda yaşanan sorunlar gerekçesiyle başlayan eylemler 10 polis memurunun yaralandığı şiddet eylemlerine dönüştü.



Ulusal Kanal’a’a konuşan güvenlik kaynakları, kentte özellikle gece saatlerinde gerçekleşen protestolarda eylemciler arasına sızan silahlı kişilerin olduğunu aktardı. Uzun namlulu silah taşıyan provakatörlerin kimlik tespiti ve yakalanması için operasyonların devam ettiği bilgisini paylaştı.



Amerikan Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından İran’a karşı yeni yaptırım kararı ülkede ekonomik sorunları beraberinde getirdi. Yeni yaptırım açıklaması ülkedeki döviz piyasalarını vurdu. Dolar serbest piyasada 3.80 tümenden 9 bin tümene ulaştı. Ülke ekonomisinin nabzı olan başkent Tahran’daki Büyük Pazar esnafı Meclis önünde hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. Meclis önünde düzenlenen protestonun şiddete dönüşmesi için sosyal medyada yapılan çağrılar ise dikkat çekici.



Ulusal Kanal’a konuşan güvenlik kaynakları, ülkedeki dini kurumların ve meclisin kuşatılmasını talep eden çağrıların ardında Halkın Mücahitleri örgütünün olduğunu vurguladı. Halk arasında "Halkın münafıkları" olarak bilinen terör örgütünün Amerika ve Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini belirten kaynaklar, ülkenin güneyindeki silahlı saldırıları örnek gösterdi.



Trump’ın avukatı ve eski New York belediye başkanı Rudy Giuliani, geçen hafta Fransa’nın başkenti Paris’teki Halkın Mücahitleri örgütünün toplantısına katılmıştı. Rudy Giuliani toplantıda, "Artık gerçekten İran’daki rejimin sonunun yaklaştığını görebiliyoruz. Mollalar gitmeli. Dini lider gitmeli.Seneye bu toplantının Tahran’da düzenlenmesini istiyorum.Yaptırımlar daha, daha ve daha fazla artırılacak." ifadelerini kullanmıştı. Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da geçtiğimiz yıl toplantıya onur konuğu olarak katılmıştı.







HABER: YAKUP ASLAN

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