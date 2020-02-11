ABD'nin İran itirafları devam ediyor: 109 asker...
İran'ın, Irak'taki Amerikan üslerini vurması ile ilgili Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Pentagon, üste bulunan 109 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini bildirdi.
DÜNYA 11.02.2020, 15:22 11.02.2020, 15:57
İran'ın Amerika'ya yönelik düzenlediği Şehit Süleymani Operasyonu'nun yankıları sürüyor.
İran'ın Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmasından sonra, üste bulunan ABD askerleri ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Pentagon, üsteki ABD askerleri ile ilgili bilgileri paylaştı.
Yapılan açıklamalada, Ayn el-Esad üssünde bulunan 109 ABD askeri personelinin hafif şekilde beyin travması geçirdiği paylaşıldı.
Yaralananlardan 76 askeri personelin de tedavi edilerek görevlerine geri döndüğü bildirildi.
Amerika'nın 3 Ocak'ta Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikastın ardından, 8 Ocak'ta İran, Amerika'nın Irak'taki üslerini vurmuştu.
ulusal.com.tr