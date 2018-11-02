Doğu Akdeniz'de sular ısınırken ABD'nin İran karşıtı uluslararası politik hamlelerine bir yenisi eklendi. ABD müttefiki 6 Arap ülkesi, Mısır'ın batısında ortak askeri tatbikata başlıyorlar. Arap Kalkanı ABD'nin fikri ve politik desteği ile düzenleniyor.

Mısır'ın ev sahipliğinde 6 Arap ülkesi askeri tatbikat yapıyor. Mısır'ın batısında düzenlenen tatbikata Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Mısır kara, hava ve deniz kuvvetleri katılıyor.



3 Kasım'da başlayan tatbikat ayın 16'sında son bulacak. Tatbikata Lübnan ve Fas da gözlemci statüsünde katılıyor. Arap Kalkanı ABD'nin fikri ve politik desteğiyle düzenleniyor.



28 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo New York'ta Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelmiş ve "Sünni ve ARAP olmayan İran'a karşı" bir Arap gücü oluşturulmasını tavsiye etmişti. Pompeo görüşme sırasında adı geçen ülkeleri ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikleri olarak nitelendirmişti.



Eylül sonundaki görüşmenin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Arap Kalkanı Tatbikatı'nın başlaması dikkat çekici.



2015'te Mısır'daki Arap Birliği Zirvesi'nde "Arap NATO'su" olarak anılan ortak bir Arap gücü oluşturma planı üzerinde mutabık kalınmıştı.



Mısır ayrıca 10 Ekim'de Yunanistan'ın Girit adasının Elunda kentinde düzenlenen Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs üçlü zirvesine katılmıştı. Yunan başbakanı Çipras, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti. Ardından da karasuları sınırını 12 mile çıkartma kararında olduklarını söylemişti.



Mısır geçen ay İsrail ile boru hattı anlaşması yaptı. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Mısır; Doğu Akdeniz İttifakı altında Avrupa'ya Yunanistan ve İtalya üzerinden ortak gaz sevk etmeyi amaçlıyor.





ulusal.com.tr