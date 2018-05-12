Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararında çok tartışılan o hamle geliyor. ABD'nin İsrail büyükelçiliği 14 Mayıs itibariyle resmen Kudüs'te hizmet vermeye başlayacak.

Amerika, İsrail büyükelçiliğini. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı'ndan geldi.



Açıklamada, "Kudüs'teki ABD İsrail büyükelçilik binamızın 14 Mayıs'ta açılacak olmasından gurur duyuyoruz." denildi.



Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ile bir araya geleceği de belirtildi.



Amerika'nın açıklamasına ilk tepkiyi Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat gösterdi.



Genel Sekreter, ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırdı.



ABD Büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki Başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.







ulusal.com.tr