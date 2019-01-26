Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kameraların karşısına geçti, yeni Venezuela Özel Temsilcilerini tanıttı. Pompeo'nun büyük bir mutlulukla taktim ettiği Elliott Abrams, Donald Reagen döneminden bu yana Amerika'nın her türlü küresel kontrgerilla faaliyetini yürüten bir isim. Bu yeni görevlendirmeyle birlikte Amerika'nın Venezuela'da daha saldırgan bir tutum alması bekleniyor

Eli kanlı emperyalist, Amerika'nın Venezuela projesinde tekrar sahne aldı.



Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pomeo düzenlediği basın toplantısında Elliott Abrams'ın Venezuela konusunda kendileriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.



Pompeo, Abrams'ın Venezuela'da demokrasiyi yeniden tesis etmeye yönelik Amerika'nın tüm çabalarında sorumluluğa sahip olacağını belirtti. Pompeo, Amerika'nın Juan Guaido'nun görevini yapmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları nasıl edineceği hususunu değerlendirdiklerini belirtti.



Peki, Elliott Abrams kimdir?



Elliott Abrams, Amerika Dışişleri'ne Bakan Yardımcısı olarak Amerikan Başkanı Reagan zamanında girmişti. Ayrıca Bush döneminde de etkin bir isimdi.



Abrams, Irak'ın işgali için önce baba, sonra oğul Bush'a gerekçeler icat etmiş olmasıyla tanınıyor. Irak'ta kitle imha silahlarının olduğu yalanı Abrams'a ait.



Elliott Abrams'ın El Salvador, Honduras ve Guatemala başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kontrgerilla faaliyetlerini organize ettiği ve büyüttüğü biliniyor.



Elliott Abrams ABD'nin kirli küresel savaşanı temsil eden bir isim olarak bir kez daha ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev aldı.



ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi olarak atanan Elliott Abrams, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Venezuela konusunda yapacağı oturumda Pompeo'ya eşlik edecek.



ulusal.com.tr

