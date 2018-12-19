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ABD'nin kararı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

ABD'nin kararı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmadıklarını belirterek, “ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır. Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek.” dedi.

Klintseviç, ABD’nin askerlerini Suriye’den geri çekmeye başladığına yönelik açıklamayı Rus haber ajansı RİA Novosti’ye değerlendirdi.

ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamaya “şüpheyle” yaklaştıklarını belirten Klintseviç, “ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz. ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır.” diye konuştu.

Klintseviç, Suriye’deki çok sayıda militanın ABD tarafından Afganistan’a sevk edildiğini belirterek, “Demek ki Afganistan artık ana hedef olacak. Bunun yanı sıra Afganistan üzerinden Orta Asya’yı da etkilemek isteyeceklerdir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Klintseviç, “Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek. Eğer Amerikalılar Suriye’den çıkarsa, Suriye’deki terörizmi 6 ayda bitiririz.” dedi.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise "ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı." ifadesine yer verildi.

Etiketler; #abd #suriye #rusya
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