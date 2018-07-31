ABD'nin Türkiye'ye yönelik ambargo tehdi ve NATO'nun Brüksel zirvesi kararları Tahran'da yakından izleniyor. Süreci Ulusal Kanal için değerlendiren İranlı stratejist Seyyid Ali Kaymakami, "bölgesel işbirliğini engellenmeye çalışıyorlar" dedi.

Amerikanın, Türkiye'yi hedef alan yaptırım tehditleri İran tarafından yakından takip ediliyor.Gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendiren İranlı stratejist, yaptırım tehtidlerinin asıl hedefinin bölgesel işbirliği süreci olduğunu söyledi.Seyyid Ali Kaymakami, NATO'nun Brüksel Zirvesi'nde hayatı geçirilmesine karar verilen 4 çarpı 30 projesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.4 çarpı 30 projesinin, bölge ülkelerini kışkırtarak parçalamak olduğunu söyleyen İranlı uzman, Türkiye'ye kamuoyuna çağrıda bulundu.NATO'nun 4 çarpı 30 olarak formüle ettiği, NATO Hazırlık Girişimi projesinine göre kriz durumlarında, 30 gün içinde, 30 taburdan oluşan bir kara gücü,30 filodan teşkil edilecek bir hava gücü ile 30 muharip platformdan oluşacak bir deniz gücünün hazırlanmasını öngörüyor.