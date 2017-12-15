Hem Avrupa hem de Arap coğrafyasından Amerika'nın Kudüs kararına karşı tepkiler geldi. AB devlet ve hükümet başkanları, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Arap Parlamento Birliği de "Amerika hakem safında durması gerekirken, düşman safını seçti" dedi.

0 0 0 0

Amerika'nın Kudüs kararına tepkiler büyüyor.



Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de toplandı. Zirvenin ilk günü sonuç bildirgesi yayımlandı.



Bildirgede, Kudüs konusuna değinildi; "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.



Avrupa Birliği, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olması gerektiğini belirtti. Tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.



Arap Parlamento Birliği de Fas'ın başkenti Rabat'ta, Kudüs ile ilgili olağanüstü toplantı düzenledi.



Arap Parlamento Konseyleri Başkanları Zirvesi sonuç bildirgesinde, Amerika'nın tutumuna "Hakem safında durması gerekirken düşman safını seçti." ifadeleriyle tepki gösterildi.





ulusal.com.tr