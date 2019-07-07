﻿﻿ABD'nin Mojave Çölü'ndeki donanma üssü tahliye edildi

ABD'nin California Eyaleti'nde merkez üssü Mojave Çölü olan iki depremin ardında ABD Donanmasının Mojave Çölü'ndeki Deniz Hava Silahları Üssü'nün tahliye edildiği belirtildi.

ABD'nin California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneyinde art arda meydana gelen iki büyük depremin afet hazırlıkları açısından ciddi bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

California'nın güneyindeki Ridgecrest kasabası yakınında perşembe ve cuma günü meydana gelen depremlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Newsom, "Art arda meydana gelen iki deprem, eyaletin geri kalanı için olduğu kadar ülkenin başka yerleri için de bir uyanma çağrısı olarak görülmeli. Hükümetler depremlere alınacak tedbirler konusunda kurallar koymalı, uyarı sistemleri geliştirmeli. Vatandaşlar deprem olduğunda kendilerini nasıl koruyacağına dair bilgi sahibi olmalı." diye konuştu.



100 milyon dolarlık kayıp

Newsom, can kaybı veya ciddi yaralanmanın yaşanmadığı depremlerin yaklaşık 100 milyon dolarlık hasarayol açtığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Newsom, Trump'ın depremin yol açtığı zararların karşılanması için federal bütçeden destek sözü verdiğini kaydetti.



Çöldeki donanma üssü tahliye edildi

Öte yandan, depremin ardından ABD Donanmasının Mojave Çölü'ndeki Deniz Hava Silahları Üssü'nün tahliye edildiği belirtildi.

Eyalette perşembe ve cuma günleri, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Sarsıntıların California'da son 20 yıldaki en şiddetli depremler olduğu açıklanmıştı.

Depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz boru hatlarında hasarlar oluşmuş, 28 bin nüfuslu Ridgecrest kasabası ve çevresinde acil durum ilan edilmişti.