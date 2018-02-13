ABD'nin Türkiye'nin yanı başında terör ordusu kurmayı amaçlıyor. Pentagon Başmüfettişliği raporunda yer alan bilgilere göre bu plan çerçevesinde Suriye'de yaklaşık 12 bin PKK'lı terörist eğitildi. Amerika tarafından özel olarak eğitilen teröristler "iç güvenlik gücü", "sınır güvenliği gücü" ve "patlayıcı uzmanı" olarak silahlandırıldı

Türkiye'nin ve bölge ülkelerini egemenliğini tehdit eden Amerika, Suriye'nin kuzeyinde terör ordusu kurma peşinde.



ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda Amerika'nın kara gücü PKK-PYD'yi nasıl eğittiği, nasıl silahlandırdığı, bölgedeki amaçlarının ne olduğu tek tek anlatıldı.



Pentagon Başmüfettişliği raporunda SDG paravan adını kullanan teröristler "iç güvenlik gücü", "sınır güvenliği gücü" ve "patlayıcı uzmanı" olarak sınıflandırılarak eğitildi.



ABD'nin Suriye'de, 11 binden fazlasını terör örgütü PKK-PYD'nin oluşturduğu askeri kuvveti bulunuyor. Yine rapora göre, Amerika 2017 ekim ayından itibaren Suriye’deki asker sayısını dört kat arttırdı.



Raporda, PYD-YPG’li teröristlere verilen silahların, ekipman ve malzemelerin işaretlenerek takip edildiği bilgisi yer aldı.



Amerika'nın asıl amacı bölgedeki askeri varlığını 30 bine çıkarmak. Açıklamayı Amerika'nın terör örgütü IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon yapmıştı. Dillon, hedeflerinin Suriye’de terör örgütü PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişilik "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurmak olduğunu söylemişti.



Türkiye başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda da tepki çeken bu adıma karşı Amerika söylem değiştirmişti. Pentagon eğitilen grubun "İç İstikrar ve Güvenlik Gücü" olacağını duyurmuştu.



Amerika'nın bu hamlesine karşı Türkiye Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na başladı. Ankara'nın hedefi ise Amerika'nın terör koridoru planına tamamen ortadan kaldırarak, Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek.



ulusal.com.tr