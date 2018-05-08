Gözler Amerikan Başkanı Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşma kararına çevrildi. Sıcak noktadan özel bir haberimiz var sırada... Tahran Temsilcimiz Yakup Aslan, ekonomistlerden Petrol piyasasındaki dev şirketlere, sokaktaki vatandaştan esnafa, İranlıların nabzını tuttu...

Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ile Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceklerine ilişkin kararını bu akşam açıklayacak.Dünya kamuoyu Amerika'nın kararına kilitlenmişken Ulusal Kanal, İran'da ekonomistlerden petrol piyasasındaki dev şirketlere, sokaktaki vatandaştan esnafa, İranlıların nükleer anlaşmanın bozulma ihtimaline ilişkin düşüncelerini sordu.İranlı ekonomist Sabir Babai, anlaşmanın bozulması durumunda İran'ın seçeneksiz olmadığını söylüyor.Nükleer anlaşma sonrası Fransız dünya devi TOTAL ile anlaşma imzalayan İran'ın en büyük petrol şirketlerinden Petropars Sondaj şirketi yönetim Genel Müdürü Ahmed Rıza Merdan, Amerika'nın masadan kalkmasının kendi açılarından aşılmayacak sorunlar yaratmayacağı görüşünde.İş ve ekonomi dünyası bu görüşleri savunuyor. Peki, nükleer anlaşmanın iptaline ilişkin Tahran sokaklarında neler konuşuluyor?