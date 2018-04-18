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ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.

ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Beyaz Saray yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne yakın gelecekte yeni yaptırım uygulanmayacağına dair bildirimde bulunduğu belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları erteleme kararıyla ilgili Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirimde bulundu.
Kaynak, bildirime göre ABD'nin Rusya'ya yakın gelecekte yaptırım uygulamayacağını kaydetti.

Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, Trump'ın yaptırım kararını şimdilik askıya aldığı belirtmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (önceki gün) açıklanacağını söylemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #rusya #Rusya Washington Büyükelçiliği #Beyaz Saray #donald trump
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