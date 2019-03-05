Amerika Türkiye'ye yönelik S-400 baskısını sürdürüyor. Pentagon'dan yapılan son açıklamada, Türkiye'nin S-400 anlaşmasını iptal etmemesi durumunda sonuçların ağır olacağı ileri sürüldü

Amerika, Türkiye'nin S-400 alımını engellemek için baskısını arttırıyor. Türkiye'yi tehdit eden açıklamalara bir yenisi eklendi.



Pentagon Sözcüsü Eric Pahon anlaşmanın iptal edilmemesi durumunda "Türkiye'yi ağır sonuçların beklediğini söyledi."



Pahon, "Rus S-400 sistemleri alımının ABD ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği üzerinde ağır sonuçları olacaktır" dedi.



Türkiye ile alternatif çözümler için diyaloğa devam ettiklerini söyleyen Pahon, Türkiye'ye "NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık" diye konuştu.



Türkiye ile Amerika arasında S-400 diyaloğu ile ilgili bir açıklama da Amerika Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan yapmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile tam beş kez görüştüğünü belirtmişti.



ulusal.com.tr