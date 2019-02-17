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ABD'nin sözde 'yardım uçakları' Venezuela sınırında

Maduro hükümetinin ve dünya kamuoyunun tepki gösterdiği Venezuela'ya sözde yardım yapılması için gönderilen uçaklar ülke sınırına yanaştı. "Boeing C-17" tipi kargo uçakları, Kolombiya sınırından Cucuta şehrine ulaştı.

ABD'nin sözde 'yardım uçakları' Venezuela sınırında

Venezuela'ya insani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta kentine ulaştı.

ABD uluslararası yardım kurumu USAID'in Direktörü Mark Green, Florida eyaletindeki Homestead Hava Üssü'nden kalkan 3 "Boeing C-17" tipi askeri kargo uçağının Cucuta şehrine vardığını bildirdi.

Uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden Green, "Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha fazla yardım yolda" dedi.

ABD'nin bu adımı, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan Washington yönetiminin, görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve sosyalist hükümeti üzerindeki baskıyı arttırma çabası olarak yorumlanıyor.

KÜRESEL YARDIM ŞOVU

Venezuela hükümeti, yabancı yardımların ülkeye girişini bloke ederken muhalifler, insani yardım meselesini hükümete karşı koz olarak kullanmaya çalışıyor.

Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin insani yardım hamlelerini eleştirmiş, “Hem bizim hükmümüzü kesip paramızı çalıyorlar, sonra da 'Alın bu kırıntılarla idare edin' diye bunu küresel şova çeviriyorlar. Biz tüm onurumuzla bu küresel şova 'Hayır!' diyoruz. Venezuela'ya yardım etmek isteyen herkese açığız ama ihtiyacımız olan her şeyi alacak gücümüz var” ifadelerini kullanmıştı.

Washington yönetimi, daha önce Venezuela devletinin ABD'deki, aralarında petrol şirketi Citgo'nun da olduğu varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermiş ve hükümet kurumlarının para transferlerine yasak getirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela #maduro #abd #yardım uçağı #yardım
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