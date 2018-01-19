Patrick J Buchanan, Amerikan muhafazakar siyasetinin organlarından biri olan New American (yeni Amerikalı) adlı dergideki yazısında, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Suriye politikasını eleştirdi

Patrick J. Buchanan Amerikan Başkanları Richard Nikson, Gerald Ford ve Ronald Reagan'ın danışmanlığını yapmış, 92 ve 96 yıllarında Cumhuriyetçi partiden aday adayı olmuş, politikacı, yazar ve gazeteci. Buchanan, Trump'ın seçim kampanyasına da aktif destek vermişti.



Buchanan, "Suriye'de Türkiye Amerika çatışması mı?" başlıklı yazıda, terör örgütü IŞİD'in Orta Doğu'da yok edilmesinden sonra NATO müttefikleri Amerika ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini belirtti.



ABD'nin terör örgütü PYD'yi desteklediğini, Türkiye'nin ise bu örgütü terör örgütü kabule ettiğini vurguladıktan Patrick J Buchanan, öncelikle ABD askerinin Suriye'deki varlığının meşruiyetini şu ifadelerle sorguladı: "Şimdi, IŞİD, Rakka ve Suriye'den sürüldüğüne göre, ABD kuvvetleri hangi yetkiyle Suriye topraklarında bulunmaya devam edecek ve Şam Hükümeti'nin bu bölgelerde yönetimi geri almasını engelleyecek?"



Amerikalı eski siyasetçi, ülkesinin Suriye stratejisinin Afganistan başarısızlığı nedeniyle hiç umut verici olmadığını da belirtti.



"20 yıldır Afganistan'daki rejimi El Kaide ve IŞİD'den kurtarıp güvenliği sağlayamamışken, Suriye'de bu sonu belli olmayan süreci kim onayladı?" diyen Buchanan yazısında, "Amerika halkı Suriye'nin iç savaşına karışmak istemediğini defalarca belirtmiş ve Amerikan Başkanı Trump seçimleri, gereksiz savaşlara karşı olduğunu söylediği için kazanmıştı. Amerikan halkı tekrar kandırıldı mı?" diye sordu.



'Rusya, Suriye ve Türkiye'nin karşı çıktığı, Kürtlerden başka müttefiki olmayan bu orduyu kim onayladı?'



Buchanan, ABD'nin geniş bir cepheye karşı hareket ettiğini şu sözlerle ifade etti:



"Türkiye Kürtleri terörist olarak görüyor. Amerikan Hükümeti, bu silahlı Kürtlerin Türkiye sınırındaki varlığını korumak için Türkiye ile çatışmayı destekleyecek mi? Suriye'nin dörtte birini kontrol eden Kürt milislerle ittifak için Suriye Ordusu ile silahlı çatışmaya hazır mıyız? Üstelik, bu orduyu Rusya, İran, Hizbullah ile Irak, Afganistan ve Pakistan'dan Şii milisler desteklerken? Rusya, Suriye, İran ve Türkiye'nin birlikte karşı çıktığı, Kürtlerden başka müttefiki olmayan bu yeni orduyu kim onayladı?"



Buchanan, terör örgütü PYD'ye yönelik olarak da şu çarpıcı ifadeyi kullandı:



"Kaderini Amerika ile birleştiren Suriye Kürtleri, Iraklı kuzenlerinin başına geleni görmedi mi?"



Buchanan yazısını şu soruyla sonlandırdı:



"Bizi Suriye'ye sokan Generaller, Başkan Trump'a ne zaman nasıl ve zaman çıkmayı planladıklarını söylediler mi? Eğer bir gün çıkmayı düşünüyorlarsa tabii."



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