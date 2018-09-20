ABD Dışişleri Bakanlığı, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu yayımladı. Raporda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bölümler var. FETÖ operasyonlarına yönelik eleştirilerin yer aldığı raporda, FETÖ ele başı Fethullah Gülen'den "din adamı" olarak bahsediliyor. Önceki yıl yer alan PKK/PYD ile ilgili bölümler ise rapordan çıkarılmış.

"Terörizm 2017 Ülkeler Raporu" Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.



Raporda Türkiye ile ilgili yer alan kısımlar oldukça dikkat çekici. Rapora göre FETÖ ele başı Fethullah Gülen raporda "din adamı" olarak tanımlanıyor.



Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının ise FETÖ operasyonları nedeniyle etkilendiği iddia ediliyor. Operasyonlar üstü kapalı bir şekilde eleştiriliyor.



Öte yandan geçen yılki raporda Türkiye'nin PYD'yi PKK uzantısı olarak gördüğü şeklinde ibareler vardı. Bu yıl ise PKK/PYD ile ilgili kısımlar raporda yer almadı.



Raporda dikkat çeken bir başka kısım ise "terörü destekleyen ülkeler" ile igili.



Bölgedeki terör örgütlerine tırlarla silah desteği yapan Amerika, yayınladığı raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni "terör sponsoru" kategorisinde gösterdi.



Ayrıca, Gazze'de İsrail'e karşı direnen Filistinliler terörist olarak belirtildi.



