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ABD'nin Türkiye'ye tehdidi sonrası Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ülkesinin Türkiye'ye S-400 savunma sistemi sağlamak için tüm talepleri yerine getirmeye kararlı olduğunu duyrurdu.

ABD'nin Türkiye'ye tehdidi sonrası Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın mevcut koşullarda dahi S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye’ye yönelik sorumluluklarını tam anlamıyla ve hiçbir sapma olmadan yerine getireceğini duyurdu.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti.

Ryabkov “Bu şantaj sadece Türkiye’ye yönelik değil, Rusya ile hukuki şekilde askeri-teknik işbirliğini geliştiren tüm ülkelere yapılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Washington'ın baskıları sürerken Moskova’nın S-400 anlaşmasının yerine getirilmesini garanti edip edemeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:
"Tüm taahhütlerimiz mevcut anlaşmalar ve diğer belgeler doğrultusunda baştan sona, vaktinde, tam anlamıyla yerine getirilecek."
ABD Temsilciler Meclisi, S-400’leri alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasını ve ABD'nin Düşmanları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Etiketler; #abd
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