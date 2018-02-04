Çin'in Hubei eyalatinde bir tersanede çekilen bu fotoğraf, Pasifikteki askeri dengeleri altüst edecek bir ayrıntı içeriyor. Fotoğrafta Çin ordusuna ait bir savaş gemisinin üzerinde henüz hiçbir ordunun sahip olmadığı bir top dikkat çekiyor. Hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran bu elektromanyetik raylı top, deniz savaşlarının bütün kurallarını baştan yazılmasına yol açacak nitelikte. ABD'nin geliştirmek için 500 milyon dolar harcadığı ancak bir türlü üretemediği bu silahı, Çin kendi savaş gemisine monte etmeyi başardı.

Amerika bu silah için milyonlar harcadı.... Ancak yıllar süren çabaları sonuç vermedi; üretimden vazgeçti... Amerika'nın başaramadığınıysa Çin başardı.



Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuchang tersanesinde çekilen bu fotoğraf çok önemli bir ayrıntı içeriyor. Tersanede demirli Haiyang Shan isimli savaş gemisinin hemen burun kısmında büyük bir top görülüyor. Sıradan gemi toplarına göre oldukça büyük olan bu silah elektromanyetik raylı top sistemi...



Denizlerde hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran raylı top sistemi, askeri uzmanlara göre denizlerdeki savaşların tüm parametrelerini alt üst edecek nitelikte. Sesten 7 kat hızlı ilerleyen top mermisinin en önemli özelliği barut gibi patlayıcı bir maddeye ihtiyaç duymaması.



Geleceğin silahı olarak gösterilen raylı top sistemini ilk kez Çin Ordusu bir savaş gemisine yerleştirmiş oldu. Haiyang Shan isimli savaş gemisi Yangtze nehrinden Doğu Çin Denizi'ne doğru yola çıkmış durumda.



Uzmanlara göre yeni nesil raylı top sistemi kısa sürede Çin Donanmasının ana vurucu silah sistemi haline gelecek. Bu durum Pasifik'te ABD donanmasının daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.







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