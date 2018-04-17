Üçlü çete "Suriye'nin kimyasal silah deposunu vurduk" dedi. Ancak akıllı füzelerin isabet ettiği yer, Suriye Bilimsel Araştırma Merkeziydi. Amerika'nın yalanını bu kez de Araştırma Merkezi Başkanı anlattı. Başkan Sait Sait, vurulan yerin Eczacılık Araştırma Enstitüsü olduğunu ve burada kanser ilaçları ürettiklerini söyledi. Sait, "Amerika'nın iddia ettiği gibi burası bir kimyasal madde merkezi olsaydı, biz şuanda burada olmazdık." diye konuştu

Suriye Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı, kimyasal saldırı yalanını anlattı.



"Suriye'de kimyasal depoları vurduk" dediler. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın "kimyasal depo" diye gösterdikleri nokta aslında bir araştırma merkeziydi. Üstelik bu merkezde kanser ilaçları üretiliyordu.



Amerika'nın akılllı füzelerinin isabet ettiği Eczacılık Araştırma Enstitüsü'nün Başkanı Sait Sait üçlü çetenin öne sürdüğü kimyasal iddialarına ilişkin konuştu.



Tesiste, kanser ilaçlarının kimyasal kompozisyonları hazırlanıyor, eczacılık ve gıda sanayinde kullanılan malzemelerin kimyasal analizleri yapılıyordu. Yani Amerika'nın kimyasal silah üretiliyor dediği nokta bir bilimsel araştırma merkeziydi...



Saeed, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün 2013 yılında bu merkezde araştırmalar yürüttüğünü ancak şu anda eczacılık alanında bir araştırma merkezi olduğunu ve Batı'nın yaptırımlarına maruz kaldığını söyledi.



"Uzmanlar, şüpheli görülen tüm örnekleri bir araya getirip araştırma yapsalar kimyasal maddenin kullanılmadığına dair her türlü kanıtı bulabilirler." dedi Enstitü Başkanı.



Suriye ordusu Haziran 2014'te ellerindeki tüm kimyasal maddeyi Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'ne teslim etmişti.



ulusal.com.tr