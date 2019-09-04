ABD'nin yeni Büyükelçisi Satterfield: Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti, şeref defterine "Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı
DÜNYA 04.09.2019, 16:16 04.09.2019, 16:40
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Satterfield, şeref defterine şunları yazdı:
"Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası, tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."
ulusal.com.tr
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