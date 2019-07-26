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ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Mark Milley, Senatoda onaylandı.

ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor

ABD Senatosu, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Mark Milley'nin yeni Genelkurmay Başkanıolmasına onay verdi.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 1 hayır oyuna karşın 89 evet oyu alan 61 yaşındaki Milley, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmaya hak kazandı.

Eylül ayı sonunda görev süresi dolacak mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın boşaltacağı koltuğa 1 Ekim'den itibaren oturacak olan Mark Milley, daha önce Irak ve Afganistan da dahil birçok ülkede çeşitli görevlerde bulundu.

Milley, 2015'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #donald trump
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