Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına İngiltere ve Fransa'dan sert tepki geldi. İsrail yönetimi "kendimizi savunmaya devam edeceğiz" dedi ve İran'ı hedef aldı. Moskova yönetimi ise karara destek verdi.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na olası operasyonu Amerika'ya geri adım atırdı. Amerikan askerleri bölgeden çekilecek. Bu karara Suriye'de Amerikayla birlikte hareket eden müttefikleri ise tepkili...



Kritik karardan İngiltere ve Fransa rahatsız. İsrail diken üstünde. Rusya ise memnun.



İngiltere tepkisini Amerikan Başkanı Trump'ın IŞİD'le ilgili sözlerine itiraz ederek gösterdi.



İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood "Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor'' dedi.



Trump'ın IŞİD açıklamasına bir itiraz da Fransa'dan geldi. Fransa Savunma Bakanı "IŞİD'in henüz haritadan silinmediğini" iddia etti.



Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Amerika'nın çekildiği bölgelerle ilgili Fransa'nın yerleşeceği ileri sürüldü.

"Suriye'de bulunan askeri gücümüz korunacak. ABD, DEAŞ'ı yenemedi. Fransa, Suriye'de boşalan yerlere yerleşecek"



İsrail ise bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Amerika'nın kararı ile ilgili yaptığı açıklamada İran'ı hedef aldı.



"İran'ın Suriye'de yerleşme yönündeki çabalarına karşı çok agresif davranmaya devam edeceğiz. Eylemlerimizi azaltmayacağız, çoğaltacağız. Bunu ABD'nin tam desteği ve arka çıkmasıyla yapacağız"



Rusya cephesinde karar olumlu karşılandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme kararının siyasi çözüm için olasılıklar yarattığını belirtti.



Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi ise Amerika Suriye'den çıktığı takdirde terörizmin 6 ayda bitirilebileceğinin altını çizdi.



Frants Klintseviç, Suriye'deki teröristlerin Afganistan'a sevk edildiğini belirtti. "Afganistan üzerinden Orta Asya'yı etkileyebileceklerini" söyledi.





ulusal.com.tr