"Mecdelani'nin açıklaması kendi şahsi tutumunu ortaya koyar. Bu, Filistin yönetiminin ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutumunu hiçbir şekilde yansıtmamakta ve resmi kaynaklara dayanmamaktadır"

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Ahmed el-Mecdelani'nin "Filistin yönetiminin, ABD'nin barış sürecine temel olması için hazırladığı plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği yönündeki açıklamasının resmi tutumlarını yansıtmadığını" belirtti.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mecdelani'nin açıklaması kendi şahsi tutumunu ortaya koyar. Bu, Filistin yönetiminin ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutumunu hiçbir şekilde yansıtmamakta ve resmi kaynaklara dayanmamaktadır." denildi.



Mecdelani, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in "yüzyılın anlaşması" ile ilgili ayrıntıları Prens Muhammed'e aktardığını, onun da bu bilgileri Filistin tarafıyla paylaştığını söylemişti.



Mecdelani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine, Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeçmeyeceğine ikna olduğunu dile getirmişti.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.



ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.