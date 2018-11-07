Trump'ın işi daha zorlaştı
Trump'ın işi daha zorlaştı
Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis
Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis
ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu
ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu
Şampiyon motorcu hayatını kaybetti
Şampiyon motorcu hayatını kaybetti

ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu

ABD, Afganistan'ın İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına alındığını bildirdi.

ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu

ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına Afganistan'ın da alındığını duyurdu.

Muafiyet kapsamında Afganistan'ın İran'dan petrol sevkiyatına devam edebileceğini belirten Bass, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Afganistan'a geniş kapsamlı bir değerlendirmenin ardından 'İran Özgürlük ve Koruma Karşıtı Yasa' kapsamında, İran'dan petrol ürünlerinin ithalatı ve yaptırım kapsamına alınmayan malların Çabahar Limanı üzerinden sevkiyatına izin veren muafiyet sağladı."

Çabahar Limanı Projesi

ABD'nin, İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında bulunan Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi projesini de İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet kapsamına aldığı belirtiliyor.

Çabahar Limanı projesi, İran'ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya'nın derinliklerine uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle Tahran'da imzalanmıştı.

Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor.

8 ülke muaf tutulmuştu

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.
ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #iran #yaptırım #muafiyet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.