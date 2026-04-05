"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD ordusunun Güney İsfahan bölgesindeki terk edilmiş bir havaalanında gerçekleştirmeye çalıştığı kurtarma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ordusunun bölgeye yönelik askeri hareketliliği "düşürülen kendi pilotlarını kurtarma bahanesiyle planlanan bir aldatma ve acil kaçış operasyonu" olarak nitelendirildi. Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin zamanında müdahalesiyle söz konusu harekatın operasyonel hedefine ulaşamadan durdurulduğu kaydedildi.

ASKERİ ENVANTER KAYIPLARI VE SAHA İNCELEMELERİ

Askeri uzmanların sahadaki incelemelerine dayandırılan verilerde, operasyona katılan hava unsurlarının ağır hasar aldığı belirtildi. Karargâh, operasyonun bilançosuna dair şu teknik detayları paylaştı:

"İki adet C-130 askerî nakliye uçağı ve iki adet Black Hawk helikopteri, ilahi vaadin gerçekleşmesi ve Yüce Allah’ın yardımı ile İran Silahlı Kuvvetleri’nin 'kutsal öfkesinin ateşi' sonucu imha edilmiştir."

Yapılan değerlendirmede, bu kaybın ABD ordusunun bölgedeki operasyonel kabiliyetine dair "zayıf ve iflas etmiş" bir tablo çizdiği savunuldu.

TAHRAN’DAN ‘PSİKOLOJİK SAVAŞ’ VURGUSU

İran askeri yetkilileri, operasyonun başarısız olmasının ardından Washington’dan gelen açıklamaları birer "psikolojik savaş" unsuru olarak tanımladı. Açıklamada, mevcut durumun İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki stratejik üstünlüğünü kanıtladığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu gurur verici ve zafer dolu operasyonun ardından, yenilmiş ABD başkanı panik ve yalanlarla psikolojik savaş yoluyla yenilgi sahasından kaçmaya çalışmakta ve her zamanki gibi boş iddialar ve suçlamalar üretmeye devam etmektedir. Ancak sahadaki gerçekler, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin üstünlüğünü açıkça göstermektedir."

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

