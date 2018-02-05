ABD Philadelphia'da Super Bowl 2018 sonrasında patlama meydana geldiği ve patlamanın şiddetli olduğu belirtildi

ABD Philadelphia'da Super Bowl 2018 finali sonrası patlama olduğu belirtildi.



Ölü veya yaralı sayısı konusunda henüz net bir bilgi yok.



Final sonrası zafer kutlamaları sırasında sokakta çıkan çatışmalardan da yaralananların olduğu aktarıldı.



Daha önce bir kalabalığın polise saldırdığı ve şişeler attığı belirtildi.



Çıkan haberelere göre, 1 polis memuru yaralandı.



Bazı dükkanların saldırıya uğradığı da kaydedildi.



ulusal.com.tr