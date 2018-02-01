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ABD: PKK-PYD ile işbirliği sürecek

Amerika, terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini yineledi. CENTCOM Komutanı Votel, "PYD ile işbirliğine devam edeceğiz." dedi

ABD: PKK-PYD ile işbirliği sürecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, terör örgütü PKK/PYD'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Votel, Suriye ve Irak'a ziyaretinin ardından bölgeden bir grup gazetecinin sorularını telekonferansla yanıtladı.

Amerikalı komutan, CENTCOM'un merkezinde yapılan basın toplantısına operasyonlarda öldürülen PKK/PYD'li teröristleri anarak başladı.

Votel'a, Türkiye’nin Afrin'deki operasyonuna rağmen Suriye'de terör örgütü PKK/PYD ile işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu.

Bu soruya "Evet" yanıtını veren Votel, "Onlar IŞİD'le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz." dedi.

Votel, geçtiğimiz günlerde Menbiç’teki Amerikan askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #pkk #pyd #CENTCOM
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