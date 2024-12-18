ABD, PKK/YPG için devreye girdi

Suriye’de gerileyen PKK/YPG’nin ateşkes imdadına ABD yetişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile PKK/YPG arasındaki ateşkesin bu hafta sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

ABD’nin girişimiyle geçen hafta Münbiç çevresindeki bölgede bir ateşkesin sağlandığını ve taraflarca bu ateşkese uyulduğunu ifade eden Miller, “Ateşkesin süresi dolmuştu, bu haftanın sonuna kadar uzatıldı, mümkün olduğunca uzun sürmesini sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BİR BÖLGE"

PKK/YPG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de “Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkese bağlılığımızı vurguluyoruz” diyerek ABD’nin ateşkes duyurusunu destekledi.

Terörist Şahin, Ayn El Arab'da ABD’nin de gözetim ve arabuluculuğun silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasını teklif etti. Şahin, bu girişimin amacının, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek ve bölgenin istikrarını sağlamaya devam etmek olduğunu iddia etti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı da Türkiye ile Suriye’deki PKK/YPG konusunun konuştuklarını, iletişim hatlarını açık tuttuklarını belirtti. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Ayn-el Arab’ı yakından takip ettiklerini belirterek PKK/YPG’nin "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.