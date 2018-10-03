Fethullahçı Terör Örgütü'nün Pennsylvania'daki kampın etrafı Amerikan polisi tarafından sarıldı. Polisin silahlı bir kişiyi araştırdığı iddia edildi.

ABD polisi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kampında soruşturma yaptı.



Pennsylvania eyaletinde bulunan FETÖ kampında meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtildi.



FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü teyit etti.



Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu aktardı.



Bölgedeki gazeteciler tarafından paylaşılan fotoğraflarda kampın üzerinde bir polis helikopterinin dolaştığı görüldü.



Bir gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Bir diğer gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.



Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



ulusal.com.tr