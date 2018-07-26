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ABD Putin ile görüşmeyi erteledi

Trump - Putin buluşması gelecek yıla ertelendi. Beyaz Saray Rusya ile yapılacak ikinci zirvesinin 2019'dan önce olmayacağını, açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin "Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını" söyledi.

ABD Putin ile görüşmeyi erteledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Putin ile ikinci zirveyi gelecek yıla erteledik " dedi.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıkladı. Trump ile bu konuda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, " İki liderin görüşmesi Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olmalı" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Rusya'ya Kırım ile ilgili bir çağrıda bulundu.

ABD'nin Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını söyleyen Pompeo, "Rusya'yı 'uluslararası hukuka uymaya ve Kırım'ı işgalden vazgeçmeye' çağırıyoruz" dedi.

6 Mart 2014'te halkın yüzde 90'ından fazlasının onayıyla Rusya'ya bağlanan Kırım hakkında Putin "bu konuyu sizinle tartışmayacağım" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #rusya #trump #Putin
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