Helsinki'de gerçekleşen Putin-Trump zirvesi sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump "Önümüzdeki süreçte problemlerimizi çözeceğimiz konusunda umutluyum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Bunlarla sadece birlikte çalışırsak başedebiliriz" ifadesini kullandı. ABD seçimlerine müdahale konusu liderleri gündemindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirvenin ardından kameraların karşısına geçti.



İki liderin açıklamalarında Suriye, İran nükleer anlaşması, İsrail, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası ve nükleer silahsızlanma gibi konular gündeme geldi.



Trump, toplantının daha uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olduğunu dile getirdi. Putin ise dünyadaki sorunları sıraladıktan sonra, "Bunlarla sadece birlikte çalışırsak başedebiliriz" ifadesini kullandı.



Putin Suriye konusunda Rusya ve ABD'nin liderlik rolünü üstlenebileceğini söyledi.



Rusya Cumhurbaşkanı, Trump’ın İsrail’in güvenliğine özel bir ilgi gösterdiğini söyledi. Golan Tepeleri'ndeki durumun 1974'te İsrail ve Suriye arasında yapılan anlaşmaya uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu. Trump ise iki ülkenin Suriye'de işbirliğinin yüzbinlerce kişinin hayatını kurtarabileceğini sözlerine ekledi.



Kore durumunun çözümü için hazır olduklarını söyleyen Putin, İran konusunda ise taviz vermedi, Astana üçlüsüne vurgu yaptı. "İran nükleer programının barışçıl olması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmiştir." diye konuştu. Trump ise " İran'a baskı kurmalıyız dedim çünkü iran'ın bu bölgede etkisi büyük " dedi.



Rus liderin üzerinde durduğu bir diğer konu, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları oldu. Putin, Rusya'nın ABD'nin iç işlerine karışmadığının ve karışmayı planlamadığı söyledi.



Putin, Trump'a ikili ilişkilerdeki sorunların çözümü için ortak uzmanlar komitesi kurulmasını önerdi.



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