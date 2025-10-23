ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine dahil etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine bağlılık göstermemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rosneft ve Lukoil’in yanı sıra bu şirketlerin iştiraklerinin de yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

Yaptırımların, Rusya’nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artıracağı ve “Kremlin’in savaş için gelir elde etme ve ekonomisini destekleme kabiliyetini zayıflatacağı” ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı sona erdirmeyi reddettiğinibelirterek, “Bu nedenle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uyguluyoruz. Gerekirse daha fazla adım atmaya hazırız.” dedi.

Bessent, ABD’nin barışçıl çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı:

“ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek. Kalıcı barış, Rusya’nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlı.”

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca müttefik ülkelere de çağrıda bulunarak, yaptırımlara uyulması gerektiğini hatırlattı.