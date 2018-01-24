Kimyasal Silah Kullanımının soruşturulması için yeni teklif sunan Rusya'ya Amerika'dan ret yanıtı geldi. Birleşmiş Billetler Güvenlik Konseyi'nde görüşülen konuya Amerika sert tepki gösterdi. Rusya ise Amerika'nın açıklamalarını mesnetsiz olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "Amerika provokasyon yapıyor" dedi

Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah soruşturması için sunduğu teklifi, Amerika reddetti.



Konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşüldü. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için uluslararası yeni bir mekanizma kurulmasını önerdi.



Ancak Amerika bu teklifi sert bir şekilde reddetti. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Rusya'nın, gerçeğe ulaşmamızı engelleyen, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir soruşturmayı siyasileştiren hiçbir teklifini kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Haley Rusya'ya yönelik de suçlamalarda bulundu.



Amerika'nın tavrına karşılık Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Amerika'nın kimyasal silah kullanımı ile ilgili soruşturmayı zorlaştırdığını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Haley'in Rusya'ya yönelik açıklamalarını provokasyon olarak nitelendirdi, "menetsiz etiketleme" yapıyorlar dedi.



ulusal.com.tr