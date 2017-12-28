ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'yı komşularına ve Amerika'nın müttefiklerine karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladı, ABD Dışişleri Bakanı, "Esad'sız bir Suriye" şartını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'yı komşularına ve ABD'nin müttefiklerine karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladı.



New York Times gazetesine yıl sonu makalesi yazan ABD Dışişleri Bakanı, ''Rus saldırganlığına karşı tetikte olsak da ortak çıkarların kesiştiği yerlerde Rusya ile birlikte çalışma ihtiyacının farkındayız" dedi.



Suriye'de müşterek çıkarlar için Rusya ile birlikte çalışacağını dile getiren Tillerson, "Bunun Suriye kadar aşikar olduğu başka yer yok'' dedi.



Tillerson,Cenevre sürecini destekleyen Rusya'dan Suriye'de yeni bir gelecek yaratma taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Ancak Tillerson bir de şart koştu.



ABD Dışişleri Bakanı , Beşar Esad'sız bir Suriye'nin Cenevre müzakarelerini başarıya ulaştıracağını öne sürdü.



Ancak Kremlin, Suriye lideri Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğindeki rolünün Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.



Rusya ayrıca Ocak ayının sonunda Soçi'de Suriye'deki tüm grupları biraraya getirmeyi amaçlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.





ulusal.com.tr