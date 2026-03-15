ABD saldırısı boşa çıktı: Hark Adası’nda sevkiyat sürüyor

ABD’nin, İran’ın Basra Körfezi’ndeki stratejik can damarı Hark Adası’na düzenlediği saldırıların yankıları sürüyor. Washington’ın "imha ettik" söylemlerine rağmen, sahadaki veriler ABD saldırılarının İran’ın petrol ihracatını durdurmaya yetmediğini tescilledi.

TRUMP’IN "YOK ETTİK" İDDİASI ÇÜRÜDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart’ta yaptığı açıklamada adadaki tüm askeri hedeflerin tamamen imha edildiğini savunmuştu. Ancak küresel petrol ticaretini izleyen "TankerTrackers"ın paylaştığı uydu görüntüleri, saldırıdan sadece iki gün sonra adadaki tanker trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini ortaya koydu. Görüntülerde 5 tankerin yakıt yüklediği, 7 tankerin ise sırada beklediği net bir şekilde görüldü.

İRAN'DAN NET MESAJ: SEVKİYAT SÜRÜYOR

Tahran yönetimi, ABD saldırılarında herhangi bir sivil veya askeri kayıp yaşanmadığını vurgulayarak "ekonomik savaş" karşısında geri adım atmayacağı mesajını verdi. İran, petrol sevkiyatının hiçbir aksama yaşamadan devam ettiğini duyurarak ABD’nin bölgedeki baskı politikasının etkisiz kaldığını dünyaya ilan etti.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ VURURUZ" TEHDİDİ

Diplomatik cephede ise tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın enerji tesislerine yönelik tehditlerine sert bir yanıt vererek; "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" dedi. Bu açıklama, olası bir tırmanmada ABD’nin bölgedeki ekonomik çıkarlarının da doğrudan hedefte olacağını gösterdi.