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ABD San Diego'da sinagoga saldırı: Yaralılar var! 1 kişi gözaltında

ABD San Diego'da sinagoga ateş açıldı. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı

ABD San Diego'da sinagoga saldırı: Yaralılar var! 1 kişi gözaltında

ABD San Diego'da yerel basında çıkan haberlere göre, sinagoga saldırı düzenlendi.

Sinagoga ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #San Diego #sinagog
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