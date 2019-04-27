ABD San Diego'da sinagoga ateş açıldı. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı

ABD San Diego'da yerel basında çıkan haberlere göre, sinagoga saldırı düzenlendi.



Sinagoga ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Yaralı 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapılmadı.



Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.



ulusal.com.tr